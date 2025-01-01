GİRİŞ YAYINLARI SÜREÇ ODAKLI FASİKÜLLER
2. Sınıf Süreç Odaklı Türkçe Fasikülleri
2. Sınıf Süreç Odaklı Matematik Fasikülleri
2. Sınıf Süreç Odaklı Hayat Bilgisi
2. Sınıf Süreç Odaklı İngilizce Fasikülleri
3. Sınıf Süreç Odaklı Türkçe Fasikülleri
3. Sınıf Süreç Odaklı Matematik Fasikülleri
3. Sınıf Süreç Odaklı Fen Bilimleri Fasikülü
3. Sınıf Süreç Odaklı Hayat Bilgisi Fasikülü
3. Sınıf Süreç Odaklı İngilizce Fasikülleri
4. Sınıf Süreç Odaklı Türkçe Fasikülleri
4. Sınıf Süreç Odaklı Matematik Fasikülleri
4. Sınıf Süreç Odaklı Fen Bilimleri Fasikülü
4. Sınıf Süreç Odaklı Sosyal Bilgiler Fasikülü
4. Sınıf Süreç Odaklı İngilizce Fasikülleri
DATA YAYINLARI BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME HAFTA HAFTA ETKİNLİKLER FASİKÜL SET
Data Yayınları 2. Sınıf Biçimlendirici Değerlendirme Hafta Hafta Etkinlikleri (8 Fasikül) 2025
Data Yayınları 3. Sınıf Biçimlendirici Değerlendirme Hafta Hafta Etkinlikleri (8 Fasikül) 2025
Data Yayınları 4. Sınıf Biçimlendirici Değerlendirme Hafta Hafta Etkinlikleri (8 Fasikül) 2025