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GİRİŞ YAYINLARI SÜREÇ ODAKLI FASİKÜLLER
2. Sınıf Süreç Odaklı Türkçe Fasikülleri
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2. Sınıf Süreç Odaklı Matematik Fasikülleri
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2. Sınıf Süreç Odaklı Hayat Bilgisi
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2. Sınıf Süreç Odaklı İngilizce Fasikülleri
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3. Sınıf Süreç Odaklı Türkçe Fasikülleri
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3. Sınıf Süreç Odaklı Matematik Fasikülleri
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3. Sınıf Süreç Odaklı Fen Bilimleri Fasikülü
E-KİTAP PDF ÇÖZÜMLÜ PDF
3. Sınıf Süreç Odaklı Hayat Bilgisi Fasikülü
E-KİTAP PDF ÇÖZÜMLÜ PDF
3. Sınıf Süreç Odaklı İngilizce Fasikülleri
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4. Sınıf Süreç Odaklı Türkçe Fasikülleri
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4. Sınıf Süreç Odaklı Matematik Fasikülleri
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4. Sınıf Süreç Odaklı Fen Bilimleri Fasikülü
E-KİTAP PDF ÇÖZÜMLÜ PDF
4. Sınıf Süreç Odaklı Sosyal Bilgiler Fasikülü
E-KİTAP PDF ÇÖZÜMLÜ PDF
4. Sınıf Süreç Odaklı İngilizce Fasikülleri
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DATA YAYINLARI BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME HAFTA HAFTA ETKİNLİKLER FASİKÜL SET
Data Yayınları 2. Sınıf Biçimlendirici Değerlendirme Hafta Hafta Etkinlikleri (8 Fasikül) 2025
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Data Yayınları 3. Sınıf Biçimlendirici Değerlendirme Hafta Hafta Etkinlikleri (8 Fasikül) 2025
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Data Yayınları 4. Sınıf Biçimlendirici Değerlendirme Hafta Hafta Etkinlikleri (8 Fasikül) 2025
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